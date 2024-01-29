США не дали визу главе делегации РФ для участия в сессии спецкомитета ООН

США не выдали визу главе делегации России Артуру Люкманову для участия в заключительной сессии спецкомитета ООН. Об этом сообщил главный советник департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Акульчев, передает «РИА Новости».

Выступая на сессии спецкомитета ООН по разработке конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, он сообщил о намерении зачитать обращение Люкманова.

«Хочу напомнить, что нашему главе делегации было отказано во въезде в США для участия в заключительной сессии. Поэтому я зачитаю его выступление», — сказал Акульчев.

После этого он зачитал выступление Люкманова, в котором глава делегации указал, что работа спецкомитета ГА ООН по разработке конвенции близится к завершению. При этом, по его словам, ее итоги Москва считает противоречивыми и мандат спецкомитета выполнен частично.

«Прежде всего отмечаем отсутствие реакции со стороны Секретариата к нашим просьбам решить вопрос об обеспечении полноценного участия российской делегации в переговорах. Речь о неспособности или нежелании прекратить саботаж США и Австрии, которые отказывают в выдаче виз нашим дипломатам, экспертам из ведомств или предельно затягивают их рассмотрение», — передал Акульчев слова Люкманова.