Путин закончил заседание с Лукашенко шуткой

«Позвольте мне прочитать последнюю строчку в сценарии нашего сегодняшнего рабочего совещания (...) Вы, то есть я, как глава принимающего государства, приглашаете членов госсовета на рабочий обед (...) Спасибо большое», — пошутил Путин в конце заседания госсовета СГ.