Ушаков назвал основную тему переговоров Путина и Эрдогана

Тема украинского урегулирования станет одной из ключевых на готовящихся переговоров президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. ТАСС

При это он подчеркнул, что Москва по-прежнему открыта к мирным переговорам, а Киев запрещает их сам себе. ТК "Звезда"

Ушаков отметил, что визит Владимира Путина в Турцию состоится в феврале. RT на русском