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Ушаков: украинская тематика будет одной из основных тем переговоров Путина и Эрдогана

Тема украинского урегулирования станет одной из ключевых на готовящихся переговоров президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. ТАСС

При это он подчеркнул, что Москва по-прежнему открыта к мирным переговорам, а Киев запрещает их сам себе. ТК "Звезда"

Ушаков отметил, что визит Владимира Путина в Турцию состоится в феврале. RT на русском

23 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в комментарии Life, что визит Путина в Турцию может состояться до президентских выборов в России в марте этого года, в отличие от поездки в Северную Корею. Lenta.ru

Ушаков назвал основную тему переговоров Путина и Эрдогана
© РИА Новости
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