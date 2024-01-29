Назван кандидат на пост министра энергетики Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил кандидатуру своего заместителя Евгения Хромушина на пост министра энергетики региона, помимо занимаемой должности, сообщает «360». По словам Воробьева, это связано с планами по масштабной модернизации тепловых и электрических сетей.
Прошу Мосолбдуму рассмотреть вопрос назначения Евгения Хромушина министром энергетики и вице-губернатором. <...> Мы приступаем к трансформации и модернизации и тепловой энергии, и электрической энергии, — пояснил губернатор.
Он подчеркнул, что это работа потребует привлечения в команду новых участников, которые должны до конца текущего отопительного сезона, то есть за два-три месяца, провести полный анализ состояния тепловой системы и выявить все риски. По словам главы региона, основной задачей является создание дополнительных мощностей в тепло- и электроснабжении, а также модернизация всей инфраструктуры. Он призвал депутатов Мосгордумы поддержать кандидатуру Хромушина на ближайшем заседании.
Также Воробьев отметил, что занимавший должность министра энергетики Московской области Александр Самарин станет советником губернатора и бкдет заниматься оперативной работой по наиболее сложным локациям, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение.
Александр Самарин займет позицию моего советника для того, чтобы в оперативном режиме уделить особое внимание всем тем муниципалитетам, локациям, которые мы знаем. И Солнечногорск, и Воскресенск, и Пушкино, и Электросталь, — рассказал Воробьев.
Ранее глава Подмосковья пообещал модернизировать сферу ЖКХ в регионе после аварии в Климовске. По словам Воробьева, эта сфера нуждается в особом контроле, чтобы жители были защищены от новых коммунальных проблем.