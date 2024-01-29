Семья Ельцина отказалась лететь в Екатеринбург на его день рождения

Семья первого президента России Бориса Ельцина не планирует участвовать в официальных мероприятиях по случаю его дня рождения 1 февраля. Список статусных гостей, в том числе от власти, также пока неизвестен, рассказали URA.RU в пресс-службе Ельцин Центра.

«Участие членов семьи не планируется. Приглашение мы отправляли, о причинах отказа нас не уведомляли. Информация по другим гостям уточняется», — поделилась представитель центра.

В департаменте информполитики Свердловской области на момент публикации также не смогли рассказать, кто из членов правительства примет участие в мероприятии. Дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева от комментариев корреспонденту воздержалась.

Борису Ельцину 1 февраля 2024 года исполнилось бы 93 года. В этот день в 10:00 утра состоится возложение цветов, затем в ЕЦ проведут обзорные экскурсии по музею первого президента.

В последний раз семья первого президента приезжала в Екатеринбург в 2020 году. Тогда в памятных мероприятиях по случаю его дня рождения принимали участие дочери Татьяна Юмашева (работавшая советником отца-президента) и Елена Окулова с мужем Валерием и сыном Иваном, а также вдова Наина Ельцина.

На 90-летний юбилей в 2021 году близкие первого президента не приезжали из-за пандемии, в другие годы 1 февраля они возлагали цветы к памятнику на Новодевичьем кладбище в Москве. «Те, кто в день рождения Бориса Ельцина приходят на Новодевичье кладбище почтить его память, делают это в течение дня без предварительных согласований», — добавили в пресс-службе ЕЦ.