По его словам, в настоящее время США, НАТО и «их сателлиты» руками Украины и «различного рода наемников ведут прокси-войну» против России, «которую англосаксонский мир не прекратит даже с окончанием «горячей фазы» конфликта на Украине».

В декабре секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с главой Совбеза Израиля Цахи Ханегби по телефону гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

До этого эксперт из Англо-американского университета в Праге Джордж Хайс заявил о начале третьей мировой войны.