ЦИК РФ зарегистрировал еще 198 доверенных лиц Путина

Центризбирком (ЦИК) России зарегистрировал еще 198 человек доверенными лицами кандидата в президенты Владимира Путина на будущих выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Путина Владимира Владимировича в количестве 198 человек», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, во вторую часть списка доверенных лиц Путина вошли: телеведущий Дмитрий Губерниев, рок-певица Юлия Чичерина, певица Надежда Бабкина и актер Сергей Гармаш.

Отмечается, что по итогам голосования постановление было принято единогласно.

Всего у действующего президента зарегистрированы 544 доверенных лица.

До этого председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что слоганом президентских выборов 2024 года станет «Вместе мы сила — голосуем за Россию».

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.