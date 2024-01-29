Москалькова оценила ситуацию с правами людей в США, где казнили азотом

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что казнь заключенного в США чистым азотом свидетельствует о катастрофической ситуации с правами человека в Соединенных Штатах.

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"Заокеанские ревнители прав и свобод очень любят поучать весь мир тому, как нужно ценить и соблюдать права человека. Как они чтут их сами, развязывая и поддерживая войны по всему миру, наблюдаем ежедневно, как предают своих же граждан мучительной смерти, узнали недавно. Все это свидетельствует о катастрофической ситуации с правами человека в Соединенных Штатах", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

Москалькова отметила, что даже "покорно следующая двойным стандартам коллективного Запада ООН", сообщила, что подобный способ смертной казни "равносилен пытке", которая "приводит к мучительной и унизительной смерти".

Омбудсмен также напомнила, что в России уже давно соблюдается мораторий на исключительную меру наказания, а в "цитадели свободы и демократии" практиковалось целых пять видов казни: повешение, расстрел, электрический стул, газовая камера и смертельная инъекция, а теперь их стало шесть.

"Сказать, что мы категорически неприемлем подобное узаконенное варварство - это ничего не сказать", - добавила Москалькова.