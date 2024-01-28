В ЦИК сообщили, когда рассмотрят вопрос регистрации Путина кандидатом на выборах
Центральная избирательная комиссия России рассмотрит вопрос регистрации действующего главы государства Владимира Путина кандидатом на выборах президента 29 января. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
— О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, — говорится в сообщении.
8 декабря прошедшего 2023 года действующий глава государства Владимир Путин объявил об участии в выборах президента Российской Федерации, которые пройдут в марте 2024 года. На следующий день первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил о начале формирования необходимой по закону группы избирателей.
24 января Центральная избирательная комиссия утвердила образец бюллетеня на президентских выборах, которые состоятся в стране в марте текущего 2024 года.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил, что видеонаблюдение на выборах президента России в марте будет происходить во всех 89 регионах.