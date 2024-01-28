Путин и Лукашенко приняли участие в открытии нового комплекса в Антарктиде

Президенты России Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, зимовочный комплекс станции является первым современным зданием в мире, возведенным на полюсе холода Земли.

Отмечается, что у России в настоящее время самое большое представительство в макрорегионе. Страна построила и эксплуатирует в научных целях пять круглогодичных и пять сезонных станций.

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отметил, что приоритет в открытии Антарктиды навсегда останется за Россией.