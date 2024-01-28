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Путин и Лукашенко приняли участие в открытии нового комплекса в Антарктиде

Президенты России Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде, пишет РИА «Новости».

Путин и Лукашенко приняли участие в открытии нового комплекса в Антарктиде
© РИА Новости

По данным агентства, зимовочный комплекс станции является первым современным зданием в мире, возведенным на полюсе холода Земли.

Отмечается, что у России в настоящее время самое большое представительство в макрорегионе. Страна построила и эксплуатирует в научных целях пять круглогодичных и пять сезонных станций.

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отметил, что приоритет в открытии Антарктиды навсегда останется за Россией.

«Первый флаг там установили русские, и это имеет большое политическое, экономическое, культурное значение», — подчеркнул ученый.

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