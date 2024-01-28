Молдавию призвали не мешать проведению выборов президента России

Россия призывает власти Молдавии не мешать проведению выборов президента РФ на территории страны и участию россиян в голосовании. Об этом ТАСС заявил глава второго департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел (МИД) Алексей Полищук.

«Надеемся, что власти Молдавии не будут препятствовать демократическому процессу, связанному с волеизъявлением граждан других стран, в том числе российских граждан, проживающих на ее территории», — сказал представитель дипломатического ведомства.

Полищук добавил, что в ноябре 2023 года МИД предупредил молдавских коллег о намерении провести выборы и попросил обеспечить безопасность на избирательных участках. По словам дипломата, это стандартная процедура при организации голосования на территории других стран.