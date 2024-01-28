МИД РФ заявил о планах Украины украсть российские активы на $2 млрд

"На начало 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины вынес 32 положительных "решения" по искам Минюста о конфискации частных активов упомянутой категории лиц. Еще шесть дел находятся на рассмотрении, включая иск к компании "Ильюшин Финанс Ко". Подсанкционными уже стали 688 активов, среди которых десятки предприятий, корпоративные права, жилая и нежилая недвижимость, транспортные средства. Украинские чиновники оценивают их стоимость более чем в 2 млрд долларов. Заявлено, что изымаемые активы должны пополнить украинский бюджет", - сказал он.