Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил в интервью ТАСС, что население Украины с начала «майдана» сократилось с 46 млн до 25 млн человек.

«Численность населения Украины, по разным оценкам, сократилась с 46 до 25 млн человек», — сказал он.

При этом Полищук отметил, что Украина превратилась в одну из беднейших стран Европы.

Также, по его словам, «формула» Владимира Зеленского препятствует предложениям других стран по Украине.