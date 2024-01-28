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МИД: «формула» Зеленского препятствует предложениям других стран по Украине

Выдвинутая Владимиром Зеленским «формула мира» препятствует разумным предложениям КНР, Бразилии и стран Африки по Украине.

МИД: «формула» Зеленского препятствует предложениям других стран по Украине
© ТАСС

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Встречи в «копенгагенском формате» и «формула» Зеленского узурпируют право на мирные инициативы и препятствуют продвижению разумных предложений других стран, включая идеи наших китайских, бразильских и африканских партнёров», — сказал он.

Также, по его словам, Россия открыта к содержательным предложениям по урегулированию на Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что так называемая «формула мира» Зеленского и другие подобные инициативы — это путь в никуда.

Лавров заявил, что «формула мира» Зеленского — путь в никуда

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