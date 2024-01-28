МИД: «формула» Зеленского препятствует предложениям других стран по Украине
Выдвинутая Владимиром Зеленским «формула мира» препятствует разумным предложениям КНР, Бразилии и стран Африки по Украине.
С таким заявлением в интервью ТАСС выступил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«Встречи в «копенгагенском формате» и «формула» Зеленского узурпируют право на мирные инициативы и препятствуют продвижению разумных предложений других стран, включая идеи наших китайских, бразильских и африканских партнёров», — сказал он.
Также, по его словам, Россия открыта к содержательным предложениям по урегулированию на Украине.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что так называемая «формула мира» Зеленского и другие подобные инициативы — это путь в никуда.