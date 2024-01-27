Посол призвал Британию отказаться от конфронтации с Россией

Посол России в Великобритании Андрей Келин призвал Лондон отказаться от конфронтации с Москвой вместо того, чтобы обсуждать возможность военного конфликта между странами. Об пишет ТАСС.

По его словам, российская сторона не давала никаких поводов готовиться к войне. Он призвал политиков учить и запоминать уроки истории. По его словам, в памяти британцев сохранился факт, что СССР внес решающий вклад в победу над нацистской Германией вместе с союзниками.