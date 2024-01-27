В России указали на ошибку фон дер Ляйен в заявлении о Холокосте

"Читая заявление Еврокомиссии по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, мы обнаружили ошибку. Было бы здорово, если бы Еврокомиссия исправила ее. Именно Красная армия освободила концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, а не союзные войска", - отметили в ведомстве.