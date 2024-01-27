Путин возложил цветы к мемориалу воинам, павшим на Невском пятачке

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 27 января, когда отмечается 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке. Это плацдарм на левом берегу Невы, который стал символом стойкости и мужества советских солдат. Этот небольшой участок сыграл решающую роль в удержании линии фронта и прорыве блокады Ленинграда.

Здесь погибли десятки тысяч защитников Ленинграда. Одним из защитников Невского пятачка был и отец главы российского государства Владимир Спиридонович Путин. Он получил здесь тяжелое ранение и всю жизнь жил с осколками в ноге.

Подойдя к памятнику, Владимир Путин возложил к его основанию букет красных роз, перевязанный черной лентой. А горнист почетного караула исполнил композицию "Тишина". В течение некоторого времени Путин сохранял молчание, стоя у монумента, после поклонился и направился обратно к автомобилю.

Военная блокада Ленинграда немецко-фашистскими войсками во время Великой Отечественной войны длилась долгие 872 дня. Она началась на третий месяц войны, и завершилась только 27 января 1944 года.