Володин назвал Холокост не имеющим срока давности чудовищным преступлением

Холокост - чудовищное преступление, которое не имеет срока давности и которому не может быть оправдания и прощения. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Международный день памяти жертв Холокоста.

"Мы скорбим о миллионах людей, замученных нацистами в концлагерях, гетто в ходе карательных операций. Холокост - чудовищное преступление, не имеющее срока давности. Ему не может быть оправдания и прощения", - отметил Володин, слова которого приводятся на официальном сайте Госдумы.

Он подчеркнул, что сегодня важно сделать все, чтобы трагедия, подобная Холокосту, никогда не повторилась.

"Сохранить правду об этих событиях, передать ее следующим поколениям, вместе противостоять возрождению нацизма", - добавил Володин.