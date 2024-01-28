Лидер «Коммунистов России» сдал в ЦИК подписи в свою поддержку

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович сдал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) подписи в свою поддержку на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, его партия доставила в ЦИК 19 коробок с подписями.

«После очень длительной напряженной работы мы прибыли в ЦИК РФ с драгоценными подписями, их более 100 тысяч с хорошим запасом, их собирали по всей стране», — поделился Малинкович.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что участки на выборах президента России будут открыты во всех странах, где есть дипломатическое и консульское присутствие. Всего планируется открыть около 300 участков за границей.

Выборы президента в России состоятся 17 марта. Голосование будет проходить в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта.