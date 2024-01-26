$89.52+0.8697.09+0.46
Войти в почту

МИД России обвинил Хельсинки в разрушении отношений с Москвой

В Министерстве иностранных дел России заявили, что весь комплекс отношений между РФ и Финляндией в настоящее время полностью разрушен, вина за это лежит на финских властях. Об этом сообщает ТАСС.

МИД России обвинил Хельсинки в разрушении отношений с Москвой
© РИА Новости

«В настоящее время весь комплекс двусторонних российско-финляндских связей полностью разрушен», — заявили там.

Отмечается, что вина за это лежит на финской стороне.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация вышла из двустороннего соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Согласно документу, действие соглашения было прекращено 24 января. При этом Москва и Хельсинки подписали данный договор 13 апреля 2012 года.

В октябре 2023 года финские власти начали закрывать контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с РФ из-за потока мигрантов. В период с 30 ноября по 14 декабря прошлого года Хельсинки приостановил работу автомобильных пунктов пропуска, по истечении этого времени открыв два из них. Позднее они также были закрыты.

Политика
МИД России
Москва
Россия
Хельсинки
Финляндия
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости