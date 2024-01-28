МИД РФ: Россия готова быть гарантом приднестровского урегулирования

МИД: Россия готова быть гарантом приднестровского урегулирования
Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил о готовности российской стороны быть гарантом приднестровского урегулирования.
Как он заявил в интервью ТАСС, в вопросе урегулирования нужны не досужие фантазии, а реальная работа по выправлению деградирующего диалога между берегами Днестра.
«Россия, как посредник и гарант приднестровского урегулирования, готова этому способствовать», — сказал он.
Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии перешли от переговоров к методам давления.