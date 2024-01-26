Путин рассказал, что пользуется кардиомонитором

Президент РФ Владимир Путин изредка пользуется кардиомонитором, но снимает его, чтобы не мешал. Осматривая медцентр Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (Корабелки), глава государства заинтересовался современными кардиореспираторными мониторами.

"А как сделать так, чтобы диагностировал, но не мешал спать?"

На заверение специалиста, что устройства становятся все меньше, президент отреагировал:

"Я знаю: мне вешают иногда - я снимаю".

Кардиомонитор контролирует сердечную функцию, в том числе снимает ЭКГ и фиксирует артериальное давление. Устройство сигнализирует, когда показатели выходят за пределы нормы, и позволяет выявить аритмию и ишемическую болезнь. Показания с кардимонитора можно снимать удаленно.