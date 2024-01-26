Путин рассказал, что пользуется кардиомонитором

Путин рассказал, что изредка пользуется кардиомонитором
Президент РФ Владимир Путин изредка пользуется кардиомонитором, но снимает его, чтобы не мешал. Осматривая медцентр Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (Корабелки), глава государства заинтересовался современными кардиореспираторными мониторами.
Президенту показали устройство, которое позволяет, в частности, фиксировать сонное апноэ - остановку дыхания во сне.
"Мешает спать?" - поинтересовался президент.
Узнав, что мешает, Путин спросил:
"А как сделать так, чтобы диагностировал, но не мешал спать?"
На заверение специалиста, что устройства становятся все меньше, президент отреагировал:
"Я знаю: мне вешают иногда - я снимаю".
Кардиомонитор контролирует сердечную функцию, в том числе снимает ЭКГ и фиксирует артериальное давление. Устройство сигнализирует, когда показатели выходят за пределы нормы, и позволяет выявить аритмию и ишемическую болезнь. Показания с кардимонитора можно снимать удаленно.