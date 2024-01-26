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Путин рассказал, что изредка пользуется кардиомонитором

Президент РФ Владимир Путин изредка пользуется кардиомонитором, но снимает его, чтобы не мешал. Осматривая медцентр Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (Корабелки), глава государства заинтересовался современными кардиореспираторными мониторами.

Путин рассказал, что пользуется кардиомонитором
© РИА Новости

Президенту показали устройство, которое позволяет, в частности, фиксировать сонное апноэ - остановку дыхания во сне.

"Мешает спать?" - поинтересовался президент.

Узнав, что мешает, Путин спросил:

"А как сделать так, чтобы диагностировал, но не мешал спать?"

На заверение специалиста, что устройства становятся все меньше, президент отреагировал:

"Я знаю: мне вешают иногда - я снимаю".

Кардиомонитор контролирует сердечную функцию, в том числе снимает ЭКГ и фиксирует артериальное давление. Устройство сигнализирует, когда показатели выходят за пределы нормы, и позволяет выявить аритмию и ишемическую болезнь. Показания с кардимонитора можно снимать удаленно.

Политика
Владимир Путин
Санкт-Петербургский морской технический госуниверситет