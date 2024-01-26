МИД России заявил о глубоком кризисе в отношениях с Францией

«В Париже занимают откровенно враждебную позицию по отношению к нашей стране, из уст ее официальных представителей регулярно звучат слова о важности нанесения России "стратегического поражения". Руководствуясь такой идеологической установкой, наши бывшие партнеры по своей воле за два года разрушили тот задел, который создавался десятилетиями», — отмечается в заявлении МИД России.