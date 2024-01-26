Путин предложил пересмотреть постановление времен Ельцина
Президент России Владимир Путин заявил, что поручит Министерству обороны пересмотреть постановление правительства 1998 года времен Бориса Ельцина, чтобы упростить сбор документов для получения страховых выплат бойцами, участвующими в специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал на встрече со студентами-участниками СВО. Трансляция мероприятия ведется в официальном Telegram-канале Кремля.
По его словам, страховая компания делает то, что предписывает Минобороны, а ведомство в свою очередь опирается на предписание правительства 1998 года.
«И это постановление исходит вот из чего, что эти справки, <...> ВВК, ранения, инвалидности и так далее, они же все не для одного человека, а для людей, которые столкнулись с разными ситуациями», — указал он.
Путин добавил, что данные справки предназначены для разных людей, и необходимо исключить ситуации, при которых один человек должен бегать по инстанциям.
«Это не один человек должен все это вместе собирать», — подчеркнул он.
Президент заключил, что соответствующее поручение будет дано Минооброны, и правительство в ближайшее время проработает данный вопрос.
Ранее Путин заявил, что вернувшиеся с СВО в обязательном порядке должны работать с психологами. Глава государства обратил внимание, что в международной практике около 50 процентов вернувшихся с боевых действий нуждаются в работе с психологом. Однако в России к ним обращаются всего 20 процентов.