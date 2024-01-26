Путин осмотрел комплекс зданий Корабелки
Президент России Владимир Путин осмотрел комплекс зданий Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (Корабелки). Главе государства подробно рассказали об инженерных классах Университета.
О Корабелке
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ, неофициально - Корабелка) - ведущий центр передовых научно-технических и образовательных технологий. Сейчас Корабелка остается единственным вузом в РФ, где ведется подготовка кадров по всему спектру специальностей и научных направлений, связанных с проектированием и постройкой судов и кораблей всех классов, созданием судовых энергоустановок, автоматики и других технических средств, а также корабельного вооружения.
Из более чем десятка вузов подобного профиля именно Корабелке поручили стать опорным университетом в области судостроения и подготовки инженерных кадров для кораблестроительных предприятий России.