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Зачем Ельцин хотел затащить Россию в НАТО?

Не успели истечь сто лет, на которые от историков были закрыты материалы по болезни Владимира Ленина, как раскрыл свои тайны и Американский архив национальной безопасности. В частности, достоянием гласности стали протоколы встреч и переговоров «с другом, Биллом», как тогдашний хозяин Кремля Борис Ельцин именовал американского президента Билла Клинтона. Пока явно это один из первых интересующих нас отрывков. Но есть и другие политические коллизии недавнего прошлого, о закулисных подробностях которых хотелось бы узнать.

Зачем Ельцин хотел затащить Россию в НАТО?
© ТАСС

Впустить Россию в НАТО

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Борис Николаевич был не первым российским политиком, который поставил вопрос о возможном приеме России в НАТО до вступления в Альянс наших бывших союзников по Варшавскому договору. Ельцин же еще говорил о необходимости создать картель из России, США и европейских стран, который стал бы гарантией глобальной безопасности. Борис Николаевич со своим окружением еще не вышел из мира «розовых пони», поскольку не осознавал, что предлагает уничтожить сам смысл существования НАТО.

А ведь его четко сформулировал первый генсек НАТО англичанин лорд Исмей: «Цель альянса — держать Америку в Европе, Россию — вне Европы, а Германию — под Европой». Германию в 1949 году еще контролировали, вылепляя из нее удобное блоковое орудие. Слишком свежи еще были воспоминания о прошедшей войне.

Но Альянс был и остается гарантией не просто присутствия США в Европе, но и американского контроля над Старым Светом. К слову, из других источников известно, что Клинтон на совещаниях в секретной комнате Белого дома не демонстрировал в отношении России ни малейшей эмпатии. Разговоры шли о вариантах давления на нас и максимального вытеснения из обычных зон влияния.

И это при том, что, по воспоминаниям госсекретаря США Деймса Бейкера, министр иностранных дел Козырев делал американцам такие предложения, о которых они не могли и помыслить. А на встрече с экс-президентом Ричардом Никсоном тот же Андрей Козырев попросил политика помочь сформулировать национальные интересы России.

А как же обещания нерасширения

Удивительно другое. В беседе Ельцина и Клинтона не поднимается вопрос о прежних устных обещаниях, данных Михаилу Горбачеву, который сдал ГДР. А ведь тогда речь шла не только о непродвижении НАТО на Восток, но даже о неразмещении объектов Альянса на поглощаемых землях Восточной Германии.

Но с «друзей», как тогда на переговорах выразился Эдуард Шеварднадзе, никаких письменных обязательств не взяли. А устные автоматически забылись после вывода наших войск из Германии в чистое поле. И стало трудно совмещать разговоры о возможном присоединения России к НАТО и апелляцию к прежним обещаниям. Потому-то, когда вопрос о натовской России перестал подниматься даже в форме политического кокетства, акцент стал делаться на тот факт, что Запад нас обманул.

История со снятыми боеголовками

Примечательно, что провал беседы с Клинтоном не повлиял на готовность Ельцина сотрудничать с НАТО и повсеместно демонстрировать свою излишне добрую волю. Видимо, из тех же архивов мы еще получим подробности реакции Клинтона и его коллег по блоку на революционное предложение Бориса Ельцина о снятии ядерных боеголовок с наших ракет, нацеленных на «западных друзей».

Это откровение прозвучало на торжественной церемонии по случаю подписания Основополагающего акта о взаимоотношениях России и НАТО. Даже сидящие за столом западные лидеры, прежде всего Клинтон и Ширак, сначала ничего не поняли — настолько предложение звучало фантастически. Ведь лидер нашего государства был готов фактически аннулировать свои ударные силы.

Но ведь в понимании Ельцина он был в кругу друзей! И только после уточнения все зааплодировали. Судьба дала мне возможность наблюдать этот момент на расстоянии вытянутой руки, и я видел, как побледнели некоторые члены нашей делегации.

Да, наше выздоровление от эйфории конца восьмидесятых шло медленно... Но, кажется, сейчас нас «отпустило».

Политика
Андрей Козырев
Эдуард Шеварднадзе
Ричард Никсон
Билл Клинтон
Борис Ельцин
Михаил Горбачев
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Германия