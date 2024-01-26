Лавров обсудил с коллегой из ОАЭ палестино-израильский конфликт

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров обсудил с эмиратским коллегой Абдаллой ибн Заид Аль Нахайяном ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Политики провели телефонный разговор в пятницу, 26 января, и обсудили дальнейшее укрепление российско-эмиратского сотрудничества, а также подтвердили настрой Москвы и Абу-Даби на наращивание комплекса двусторонних отношений.

Помимо этого, главы МИД России и ОАЭ затронули вопросы международной и региональной повестки, включая палестино-израильский конфликт и обстановку в зоне Красного моря.

Ранее Лавров заявил, что Москва осуждает террористическую атаку ХАМАС на Израиль. По его словам, РФ поддерживает связь только с политическим офисом организации.