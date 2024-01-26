Захарова прокомментировала конфликт Техаса с федеральными властями

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что конфликт Техаса и федеральных властей США, связанный с мерами по охране американских границ, является внутренним делом Соединенных Штатов, но внимание к проблематике уместно на фоне позиции американской администрации по вопросу соблюдения прав человека. Об этом она сказала на брифинге, комментируя конфликт властей Техаса с федеральными.

«Это вопрос внутренний в США, я думаю, что они обязаны его решить внутренними способами или методами», — сказала она, напомнив, что именно Соединенные Штаты сделали «трансграничной и настолько международной» тему соблюдения прав человека.

По ее словам, с точки зрения Вашингтона, тема соблюдения прав человека может свободно обходить суверенитет и независимость государств, поэтому пристальное внимание к этой проблематике, с точки зрения МИД РФ, более чем уместно.