ЦИК проверил подписи в поддержку самовыдвижения Путина на выборах

Центральная избирательная комиссия России проверила подписи в поддержку самовыдвижения действующего президента Российской Федерации Владимира Путина на предстоящих выборах. Об этом в пятницу, 26 января, рассказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

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По его словам, качество подписей предоставит возможность Центральной избирательной комиссии рассмотреть вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом в президенты.

— Проверялось 60 тысяч подписей (из сданных 315 тысяч), выбранных случайным методом. Сегодня прошло заседание рабочей группы, где протокол по итогам проверки был принят и был отправлен в избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Владимировича Путина, — сообщил Николай Булаев ТАСС.

24 января Центральная избирательная комиссия утвердила образец бюллетеня на президентских выборах, которые состоятся в стране в марте 2024 года.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил, что видеонаблюдение на выборах президента России в марте будет происходить во всех 89 регионах.