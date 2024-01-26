"И там - на Чукотке, на Ямале, на Таймыре, в Якутии, во всех других наших арктических регионах очень ждут таких новых мощных ледоколов, других судов высокого ледового класса. И мы обязательно будем последовательно решать эти задачи, расширять наш арктический флот, ставить перед собой новые амбициозные ориентиры. Безусловно, будем работать в этом направлении", - заверил Путин.