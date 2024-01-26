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МИД РФ: Причина протестов фермеров - это политика ЕС, а не вмешательство России

Протесты фермеров в странах Европы спровоцированы политикой Европейской комиссии, а не якобы вмешательством Москвы или влиянием Кремля. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В МИД РФ назвали причину протестов фермеров в Европе
© globallookpress.com

По словам дипломата, в Москве отмечают, что протесты фермеров охватывают не только страны Европейского союза, которые являются соседями Украины, но и Германию с Францией.

"Я хочу сказать всем тем, кто опять попытается найти там руку Москвы, влияние Кремля или российских хакеров: этого всего там нет", - указала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ заявила, что причина забастовок в Европе заключается "как раз в проводимой Еврокомиссией под управлением Урсулы фон дер Ляйен политики".

Политика
Урсула фон дер Ляйен
Мария Захарова
МИД России
Еврокомиссия
ЕС
Москва
Россия