МИД: в России не существует планов нападения на страны НАТО

«Со своей стороны не раз заявляли и ещё раз подтверждаем, что планов нападения на страны НАТО не существует. Более того, в альянсе это прекрасно знают. На днях это чётко подтвердил генсекретарь североатлантического блока Столтенберг», — сказала дипломат.