Германия ждет удобного момента, чтобы выйти из-под влияния США и восстановить отношения с Москвой. Об этом заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

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По его словам, в Берлине только и ждут, "пока Америка где-то там поскользнется, и чтобы они опять выскочили из-под влияния Америки, восстановили экономические связи с Россией", пишет РИА Новости.

Эксперт уверен, что США использовали конфликт на Украине для того, чтобы воспрепятствовать тесным связям Берлина и Москвы. Самим же немцам разрыв с Россией не дал никаких преимуществ: они потеряли доступ к энергоресурсам, а также лишились важнейшего рынка.