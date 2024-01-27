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Политолог Карасев: ФРГ восстановит отношения с Россией при первой же возможности

Германия ждет удобного момента, чтобы выйти из-под влияния США и восстановить отношения с Москвой. Об этом заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Политолог: ФРГ восстановит отношения с Россией при первой же возможности
© Российская Газета

По его словам, в Берлине только и ждут, "пока Америка где-то там поскользнется, и чтобы они опять выскочили из-под влияния Америки, восстановили экономические связи с Россией", пишет РИА Новости.

Эксперт уверен, что США использовали конфликт на Украине для того, чтобы воспрепятствовать тесным связям Берлина и Москвы. Самим же немцам разрыв с Россией не дал никаких преимуществ: они потеряли доступ к энергоресурсам, а также лишились важнейшего рынка.

Германии будет очень тяжело без восточного партнера, подчеркнул Карасев. Он добавил, что немцы притворяются, в их числе канцлер ФРГ Олав Шольц и министр обороны Борис Писториус.

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