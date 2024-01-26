В Кремле отказались комментировать данные об отправке военных РФ в Буркина-Фасо

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать публикации в ряде западных изданий, согласно которым группа российских военных якобы прибыла в Буркина-Фасо для обеспечения безопасности лидера африканской страны. Соответствующее заявление представитель президента РФ сделал в ходе регулярного брифинга с журналистами.

«Я никак не буду комментировать эту информацию. Оставлю ее без комментариев», — сказал он.

В то же время Песков подчеркнул, что в целом Москва намерена углублять сотрудничество с Уагадугу во всех возможных областях. Более того, российское руководство заинтересовано в развитии отношений и с другими странами Африки.

Как сказал пресс-секретарь Кремля, власти РФ продолжат последовательно работать над реализацией договоренностей с партнерами в данном регионе. В том числе речь идет о соглашениях, достигнутых в рамках саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.