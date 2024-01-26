Экс-глава протокола Ельцина прокомментировал рассекреченную стенограмму

Бывший глава протокола экс-президента Бориса Ельцина Владимир Шевченко не слышал заявлений от главы государства о том, что страна должна была стать «первой на вступление в НАТО». Об этом он заявил РИА Новости.

Напомним, что ранее США рассекретили стенограмму встречи Ельцина с экс-президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном в 1994 году. За ужином в резиденции главы государства в Ново-Огарево он сказал, что Россия «должна стать первой страной на вступление в НАТО», за которой «последуют другие страны из Центральной и Восточной Европы».

Шевченко заявил, что это «глупость собачья» и не помнит подобных слов. Кроме того, он возмутился факту рассекречивания Соединенными Штатами подобного документа — бывший глава протокола считает, что делать это можно лишь по обоюдному согласию сторон.

«Это двойные стандарты. Не могу понять вообще, что они сейчас делают… Что происходит сегодня, это вообще ни в какие ворота не лезет. Они просто обнаглели, охамели», — сказал он.