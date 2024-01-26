СМИ: Сенатор Нарусова предложила Совету Федерации стать «министерством счастья»
Сенатор Людмила Нарусова выступила против идеи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко создать министерство счастья для проверки, делают ли принимаемые законы людей счастливее. Об этом сообщил Telegram-канал BRIEF.
По мнению Нарусовой, новых министерств создать не стоит, поскольку сама Матвиенко как раз руководит аналогичным органом. Зачастую законы, принимаемые в Госдуме, ухудшают жизнь людям, а не делают их счастливее, заметила Матвиенко.
Сенатор предложила Совету Федерации проводить экспертизу законов на нужность людям и на то, будет ли от них лучше обществу.
Ранее Матвиенко назвала шуткой свое предложение создать министерство счастья.