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Посол Бикантов: Запад завидует успехам РФ по урегулированию ситуации в ЦАР

Западные страны завидуют успехам РФ в вопросе стабилизации военно-политической ситуации на территории ЦАР. Об этом заявил российский посол в Банги Александр Бикантов, передает РИА Новости.

Посол заявил о зависти стран Запада к успехам РФ в ЦАР
© Газета.ру

По словам дипломата, африканская республика проводит открытую внешнюю политику и готова к сотрудничеству с различными странами мира. Однако в сложный для государства период на его просьбу о помощи откликнулась только Москва.

В частности, в ЦАР в оперативном порядке были направлены российские военные инструкторы. Как сказал Бикантов, специалистам удалось быстро урегулировать проблемы в сфере безопасности и предотвратить начало очередной гражданской войны.

При этом посол обратил внимание, что в то же самое время ряд зарубежных партнеров республики отказались от ее финансирования. Этот феномен дипломат назвал «странным стечением обстоятельств».

«В целом, есть признаки зависти по поводу российских успехов в области стабилизации военно-политической ситуации в ЦАР. Это проявляется и в нашем противостоянии с западными партнерами в СБ ООН», — отметил Бикантов.

Он уточнил, что речь идет об обсуждении вопросов отмены оружейного эмбарго для африканской республики. Кроме того, с трудностями сталкиваются участники переговоров в рамках Кимберлийского процесса.

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