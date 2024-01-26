Нарышкин заявил, что Запад осознал стабильность России

Служба внешней разведки РФ пришла к выводу, что спецслужбы и руководство Запада убедились в стабильности ситуации в стране и сплоченности жителей России вокруг политического руководства действующей власти. Такое заявление сделал директор СВР Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

«Западные спецслужбы и политическая власть западных стран видят, что положение внутри России стабильно, видят, что народ, по сути, объединился вокруг политического руководства страны», — пояснил он.

В то же время Нарышкин заявил, что Запад, уверенный в своей способности совершать перевороты в разных странах в свою пользу, думал провернуть такой же фокус и в России, однако потерпел поражение. Прежде всего он обвинил в таких желаниях США.

«Американское разведывательное сообщество искренне поверило в могущество своей технологии по свержению так называемых неугодных режимов», — сказал он.

Нарышкин также обвинил США и Европу в «трагедии украинского евромайдана», последствия которого люди до сих пор ощущают на себе. Директор СВР упомянул и «арабскую весну», считая, что и здесь Вашингтон целиком и полностью виновен в хаосе, разрухе и смертях мирных жителей.