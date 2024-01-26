Стало известно о предложении Ельцина принять Россию в НАТО
Бывший президент России Борис Ельцин на встрече со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в 1994 году заявил, что при расширении НАТО Россию следует принять в альянс первой. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на стенограмму очного диалога политиков, которую рассекретила американская сторона.
Согласно документцу, за ужином с Клинтоном в Ново-Огарево 14 января 1994 года Ельцин сообщил, что Россия «должна была стать первой страной на вступление в НАТО», за которой «последуют другие страны из Центральной и Восточной Европы».
«Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности», — призвал политик.
Однако Клинтон очень сдержанно ответил на инициативу коллеги: в частности, в его речи есть идея величия России, «но не упоминается идея создания предложенного Ельциным объединения стран или членства РФ в НАТО».
Ранее стало известно о планах США откупиться от России за расширение НАТО в 1990-х. В частности, Клинтон предлагал Ельцину большие инвестиции в Россию в обмен на одобрение Москвой расширения НАТО на Восток.