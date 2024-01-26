Кравчук заявлял, что альтернативы ядерному разоружению нет

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявлял на встрече с российским и американским лидерами Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном в начале 1994 года, что альтернативы ядерному разоружению нет. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы правительства США, обнародованные в четверг американской общественной исследовательской организацией "Архив по национальной безопасности" (National Security Archive) при столичном Университете имени Джорджа Вашингтона.

В числе прочих был опубликован отчет Белого дома о трехсторонних переговорах Ельцина, Клинтона и Кравчука, состоявшихся в Кремле 14 января 1994 года. "Мы вновь подтверждаем, что нет альтернативы ядерному разоружению", - сказал Кравчук на той встрече. Она была проведена в связи с достижением договоренностей о выводе советского ядерного оружия с территории Украины. Кравчук высоко оценил эти соглашения. "Они являются признаком взаимного понимания проблем Украины, а также доброй воли к работе по ним", - отметил тогда президент. "Мы сделали огромный шаг в уничтожении ядерных вооружений", - подчеркивал Кравчук.

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5 декабря 1994 года в Будапеште Россия, Украина, США и Великобритания подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Украина получила международные гарантии безопасности в обмен на присоединение к ДНЯО и разоружение. Она с распадом СССР занимала третье место в мире по количеству ядерных зарядов и средствам их доставки после США и России. Гарантами безопасности выступили Россия, США и Великобритания, позже к ним присоединились Франция и Китай.

В январе 2022 года нынешний президент Украины Владимир Зеленский предположил, что для Киева было крупной ошибкой отказаться от ядерного оружия, когда распадался Советский Союз.