Глава СПЧ обратился с призывом к международным организациям по сбитому Ил-76

Глава СПЧ призвал международные организации осудить Украину за сбитый Ил-76
Валерий Фадеев направил обращение верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, верховному комиссару ОБСЕ по национальным меньшинствам Кайрату Абдрахманову. Кроме того, оно поступило в Международный комитет Красного Креста, Amnesty International, Европарламент и Европейский Совет.
«Призываем вас и международное сообщество осудить преступные действия украинских властей. Также требуем задействовать ваше влияние и все возможные средства для воздействия на Киев в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека», — приводит слова Фадеева Telegram-канал Совета по правам человека при президенте РФ.
Глава СПЧ отметил, что украинским военным было «прекрасно известно», что самолёт выполняет гуманитарную миссию и используется для организации обмена пленными.
ВСУ накануне сбили над территорией Белгородской области российский Ил-76. На борту находились 65 украинских военных, трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Все они погибли.