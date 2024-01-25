Глава СПЧ обратился с призывом к международным организациям по сбитому Ил-76

«Призываем вас и международное сообщество осудить преступные действия украинских властей. Также требуем задействовать ваше влияние и все возможные средства для воздействия на Киев в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека», — приводит слова Фадеева Telegram-канал Совета по правам человека при президенте РФ.