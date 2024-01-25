Путин пошутил про вылитого калининградца
В калининградском БФУ им. Канта продолжается встреча президента Владимира Путина со студентами. Глава государства дал задать свой вопрос учащемуся вуза родом из Индии. Видео в своём Telegram-канале кремлёвский репортёр Павел Зарубин.
Вот как начался диалог: « - Вы вылитый калининградец прямо! - Меня зовут Макони Рущикещ! Я студент из Индии!»
Сам вопрос Павел Зарубин снять не успел, но судя из ответа, речь шла о взаимоотношении политиков России и Индии.
Глава государства отметил, что Индия проводит независимую внешнюю политику, что не просто в современном виде. Но индия с полуторамиллиардным населением имеет на это право.
«Это не просто констатация, это важно с точки зрения организации совместной работы. Потому что это даёт возможность прогнозировать деятельность наших партнёров на среднесрочную и более отдалённую перспективу. Это важно в практической работе. Можем мы положиться на страну и руководство страны, с которой сотрудничаем или она будет завтра принимать решения, которые даже не соответствуют её национальным интересам. С Индией такие игры не проходят», – сказал Владимир Путин.
В Калининграде Владимир Путин находится с рабочим визитом. Помимо встречи со студентами у него запланирована встреча с губернатором Антоном Алихановым и совещание по социально-экономическому развитию региона.