Путин пошутил про вылитого калининградца

«Это не просто констатация, это важно с точки зрения организации совместной работы. Потому что это даёт возможность прогнозировать деятельность наших партнёров на среднесрочную и более отдалённую перспективу. Это важно в практической работе. Можем мы положиться на страну и руководство страны, с которой сотрудничаем или она будет завтра принимать решения, которые даже не соответствуют её национальным интересам. С Индией такие игры не проходят», – сказал Владимир Путин.