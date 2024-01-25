Путин сообщил, когда нужно заводить семью

Российский президент Владимир Путин посоветовал семьям заводить детей как можно раньше. Он отметил, что желание граждан делать акцент на развитие карьеры приводит к тому, что они не могут родить больше одного ребенка в связи с возрастом.

«Это очень важно — создание семьи, не могу сказать как можно раньше, скорее вовремя. Такой есть прагматичный интерес со стороны государства», — подчеркнул Владимир Путин во время встречи с учащимися вузов в Калининградской области.

Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». По словам президента, он считает похвальным тот факт, что россиянки акцентируют внимание на работе. Одна это приводит к тому, что они рожают детей как можно позже и зачастую не успевают родить более одного ребенка.