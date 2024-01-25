Рыжков покинет Мосгордуму по собственному желанию

Депутат Московской городской думы Владимир Рыжков написал заявление о досрочном прекращении его полномочий, проект соответствующего постановления опубликован 25 января на сайте столичной думы.

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Рыжков был избран в Мосгордуму VII созыва от партии «Яблоко» 19 сентября 2021 года в ходе довыборов, он представляет районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, а также часть района Проспект Вернадского