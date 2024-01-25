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Президент Путин поздравил всех студентов и преподавателей с Татьяниным днем

Президент России Владимир Путин встретился со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Лидер страны поздравил всех студентов и преподавателей вуза с Татьяниным днем.

Путин поздравил всех студентов и преподавателей с Татьяниным днем
© РИА Новости

«Поздравляю вас, всех студентов, аспирантов, преподавателей», – передает поздравление Путина РИА Новости.

Напомним, день российского студенчества (Татьянин день) отмечается в России 25 января – в этот день в 1755 году учредили первый российский вуз – Московский университет. А позже, в 1791 году также 25 января при нем был освящен домовой храм – во имя святой мученицы Татьяны. Ранее «ФедералПресс» рассказывал об истории Татьяниного дня. В материале вы найдете ответы на такие вопросы, как: кто такая великомученица Татьяна и как за днем почитания святой закрепился праздник студенчества.

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