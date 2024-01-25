Путин осмотрел макет БФУ им. Канта, который должны сдать в 2025 году

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с перспективами развития Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Ректор вуза Александр Федоров продемонстрировал российскому лидеру макет будущего кампуса БФУ.

Общая площадь создаваемых объектов на базе университета составляет 109 548 кв. м, из них на жилье приходится 28 993 кв. м.

Ректор сообщил, что реализация проекта осуществляется в формате федеральной адресной инвестиционной программы. Его стоимость оценивается в 17,62 млрд рублей. Из федерального бюджета привлечено 16,35 млрд рублей, внебюджетных средств - 0,17 млрд рублей. Еще 100 млн рублей было предоставлено БФУ им. Канта в 2022 году на разработку проектно-сметной документации из регионального бюджета.

По словам Федорова, на закупку дополнительного оборудования будет выделен 1 млрд рублей из средств регионального бюджета. Сумма будет предоставлена в 2024 и 2025 годы по 500 млн рублей ежегодно.