$88.28+0.3696.17+0.34
Войти в почту

В Кремле заявили о достижении пика антироссийской политики Запада

Антироссийская политика Запада достигла сейчас своего пика. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

В Кремле заявили о достижении пика антироссийской политики Запада
© globallookpress.com

«Линия на сдерживание нашей страны, давления на нее никуда не уходила. Она временами обостряется, временами уходит в пассив. Сейчас она находится, наверное, на пике», — констатировал политик.

По его словам, нынешние крупнейшие учения НАТО Steadfast Defender в Восточной Европе являются лучшим доказательством этого. Он также подчеркнул, что жесткая антироссийская позиция западных стран определяется в Вашингтоне.

Ранее Песков заявил об отсутствии иллюзий насчет учений НАТО. Он уточнил, что Россия знает о направленности данного мероприятия и не носит розовые очки.

Политика
Дмитрий Песков
НАТО
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости