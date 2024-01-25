В России высказались об изменениях в процедуре обмена пленными с Украиной

Изменения в процедуре обмена пленными должны после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области должны разрабатывать в Министерстве обороны России. Тем не менее ясно, что необходимо предусматривать все возможные риски, связанные с этим процессом. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Юрий Швыткин.