Володин призвал депутатов Госдумы становиться многодетными родителями
Российские депутаты должны показать населению личный пример в вопросе многодетности и заводить много детей. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Мы выходим к трибуне и всем советуем. Начни с себя, другие это увидят и пример станет заразительным», – сказал Володин.
На пленарном заседании Госдумы он попросил депутатов, у кого есть трое и больше детей, поднять руки. Количество многодетных родителей в зале не удовлетворило спикера ГД и он призвал депутатов заводить больше детей.
Володин напомнил, что приходится отцом четверым детям. При этом он намекнул, что для его семьи это не предел.
«Какие мои годы?» – добавил председатель Госдумы.
Он также отметил, что указ президента России Владимира Путина о статусе многодетных семей должен стать основой работы для всех, а власти субъектов РФ должны более ответственно подойти к его реализации, передает РИА Новости.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Госдуме объяснили введение статуса многодетной семьи. Президентский указ о статусе многодетной семьи позволит сделать это понимание этого понятия единообразным и четким.