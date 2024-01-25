Володин призвал депутатов Госдумы становиться многодетными родителями

Российские депутаты должны показать населению личный пример в вопросе многодетности и заводить много детей. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Мы выходим к трибуне и всем советуем. Начни с себя, другие это увидят и пример станет заразительным», – сказал Володин.

На пленарном заседании Госдумы он попросил депутатов, у кого есть трое и больше детей, поднять руки. Количество многодетных родителей в зале не удовлетворило спикера ГД и он призвал депутатов заводить больше детей.

Володин напомнил, что приходится отцом четверым детям. При этом он намекнул, что для его семьи это не предел.

«Какие мои годы?» – добавил председатель Госдумы.

Он также отметил, что указ президента России Владимира Путина о статусе многодетных семей должен стать основой работы для всех, а власти субъектов РФ должны более ответственно подойти к его реализации, передает РИА Новости.