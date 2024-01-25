Министры иностранных дел разных стран считают главу МИД России олицетворением Месси на международном уровне. Глава российской дипломатии видит свой шанс в любой, даже самой сложной, ситуации и умеет им воспользоваться, заявил швейцарский дипломат Тони Фриш.

По его словам, любой, кто недооценивает Лаврова, совершает ошибку. Он воспринимается как очень приветливый человек. То, что он чрезвычайно опытный и опытный дипломат, который четко знает, чего он хочет и что должен сделать для России, также очевидно.

Фриш отметил, что у Лаврова очень точная память, он хорошо документирован и пользуется отличной поддержкой своих сотрудников. Глава российской дипломатии видит свой шанс в любой, даже самой сложной, ситуации и умеет им воспользоваться. Кроме того, он чрезвычайно красноречив и убедителен. Поэтому министры иностранных дел считают его олицетворением Месси среди футболистов на международном уровне.

Дипломат также дал положительную оценку встрече министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса и главы МИД России Сергея Лаврова в Нью-Йорке на полях заседания Совбеза ООН.